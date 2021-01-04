***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 13:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 31.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896632
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 10,04
|Açılış
|: 462,95
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.293.876
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.246.417
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.742.560
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.910.250
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.935.883
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|926.862
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.421.824.753
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.408.972.293
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.193.177.450
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|771.753.559
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.350.815
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|691.433.799
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|429.835.008
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4096
|7,4169
|% -0,17
|
|Euro
|9,0963
|9,1088
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0441
|10,0945
|% -0,82
|
|Frank
|8,3853
|8,4358
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9715
|1,9814
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,69
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,24
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında