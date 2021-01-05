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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2021 11:43



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.01.2021 tarihinde pay başına net  aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897018


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SNKRN 31,76 1.227.588 % 9,97  
PSDTC 23,84 20.807.617 % 9,96  
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Altın Gr. 462 462 -1,61  
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Tam 3.050 3.127 20,98  
Yarım 1.474 1.512 10,15  
Çeyrek 739 756 5,07  
Gümüş.Ons 27,44 27,49 0,20  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,01  
B. Petrol 51,44 51,44 0,35  
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