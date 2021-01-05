***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 11:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897018
BIST
13:481.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:487,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0344
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3795
13:489,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:48462,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,61
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOBUR
|23,32
|2.570.117
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|29.461.336
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,88
|178.669.059
|% -8,48
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|GUBRF
|71,60
|1.844.969.372
|% -7,55
|
|KOZAL
|108,00
|1.040.060.903
|% 1,60
|
|KRDMD
|5,99
|806.761.581
|% 1,87
|
|GARAN
|10,34
|762.986.047
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|KARSN
|3,74
|757.457.348
|% 4,76
|
|ISGYO
|2,95
|439.766.154
|% 5,73
|
|YKBNK
|3,09
|439.947.740
|% 0,65
|
|PETKM
|5,14
|709.480.009
|% 3,21
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3878
|% -0,46
|
|Euro
|9,0707
|9,0780
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0086
|10,0588
|% -0,26
|
|Frank
|8,3591
|8,4095
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,42
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|3,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|20,98
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|10,15
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,35
|