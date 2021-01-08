***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 10:20
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898072
BIST
11:411.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:417,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:419,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:41449,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,31
|Açılış
|: 448,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YESIL
|151,80
|88.844.337
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.189.409
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.012.464
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|TURGG
|127,20
|24.030.036
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.124.771.536
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|855.073.508
|% 0,95
|
|THYAO
|12,91
|776.987.964
|% 1,81
|
|OTKAR
|419,50
|618.236.427
|% -2,65
|
|PETKM
|5,30
|508.506.851
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,53
|1.124.771.536
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|855.073.508
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,57
|152.554.732
|% 1,29
|
|PETKM
|5,30
|508.506.851
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|172.677.458
|% -0,54
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3901
|7,3995
|% 0,70
|
|Euro
|9,0433
|9,0570
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9879
|10,0380
|% 0,53
|
|Frank
|8,2795
|8,3294
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% 0,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-21,54
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,16
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55ERBOS
Yüzde 7.82 oranında artışla 44.94 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 407 adet işlem
-
11:54TLMAN
Yüzde 7.44 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 978, 735 adet işlem
-
11:53XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 12, 288.00 milyon TL de
-
11:53KRVGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 391, 696 adet işlem
-
11:52NETAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 253 adet işlem