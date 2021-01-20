***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 09:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903389
BIST
11:011.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,93
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.554
11:017,4537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:019,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:01444,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,76
|Açılış
|: 444,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:01
|INTEM
|66,55
|9.387.134
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.890.770
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.890.770
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.890.770
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.890.770
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|446.574.033
|% 2,08
|
|KARSN
|4,28
|389.466.232
|% 3,88
|
|SISE
|7,97
|363.639.642
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,15
|329.899.408
|% 0,70
|
|MGROS
|48,18
|324.213.318
|% 3,17
|
|TSKB
|1,93
|235.785.046
|% 2,66
|
|DOHOL
|3,92
|446.574.033
|% 2,08
|
|KARSN
|4,28
|389.466.232
|% 3,88
|
|YYAPI
|2,71
|208.837.972
|% -3,56
|
|SKBNK
|1,57
|111.676.387
|% -1,26
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4492
|7,4537
|% -0,15
|
|Euro
|9,0481
|9,0563
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1473
|10,1982
|% 0,01
|
|Frank
|8,3582
|8,4086
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% -0,25
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|
Seans Raporu
11:01
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11:12SILVR
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 172, 521 adet işlem
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11:11
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11:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 35 kaybederek (% -0.31 ) 1, 384
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11:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, AGYO, OZRDN, UFUK, SNKRN, COSMO, KSTUR, INTEM, SEKUR, TDGYO
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11:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, PSDTC, PSDTC, SILVR, PSDTC, PSDTC