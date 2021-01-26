***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 10:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904349
BIST
11:401.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:407,3853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3818
11:408,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9628
11:40441,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 441,71
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SANKO
|11,44
|21.355.057
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|39.781.933
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.950
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.504.191
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|789.600.276
|% 1,21
|
|GARAN
|9,53
|685.725.732
|% -0,10
|
|KARSN
|5,50
|593.144.278
|% 5,77
|
|KOZAL
|120,40
|510.819.168
|% -0,82
|
|ODAS
|4,00
|334.421.564
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,50
|789.600.276
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|299.430.467
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|225.238.331
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|186.904.334
|% -0,64
|
|KARSN
|5,50
|593.144.278
|% 5,77
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3812
|7,3853
|% -0,26
|
|Euro
|8,9612
|8,9675
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0649
|10,1154
|% -0,26
|
|Frank
|8,2995
|8,3495
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9686
|1,9785
|% 0,04
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,93
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,21
|