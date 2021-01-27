***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 10:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904583
BIST
10:541.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:547,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:548,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:54438,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,91
|Açılış
|: 438,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:54
|GEDIK
|23,32
|58.220.203
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.700.687
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|23.608.183
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.349.522
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.611.658
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,74
|1.627.499
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,54
|464.049.850
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,04
|437.449.712
|% 2,03
|
|KARSN
|5,06
|382.006.335
|% 0,80
|
|GARAN
|9,41
|342.283.621
|% -1,16
|
|DOHOL
|3,96
|268.829.585
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,54
|464.049.850
|% 0,00
|
|TSKB
|1,95
|201.623.772
|% 1,04
|
|KARSN
|5,06
|382.006.335
|% 0,80
|
|SKBNK
|1,52
|110.864.716
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,96
|268.829.585
|% -1,98
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3564
|7,3598
|% 0,22
|
|Euro
|8,9454
|8,9516
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0899
|10,1405
|% 0,31
|
|Frank
|8,2682
|8,3180
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 0,20
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,46
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|