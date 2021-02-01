BIST En Aktif Hisseler15:59
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,1870
|7,1912
|% -1,75
|Euro
|8,6876
|8,6945
|% -2,15
|Sterlin
|9,8162
|9,8655
|% -1,80
|Frank
|7,9931
|8,0412
|% -2,34
|Riyal
|1,9104
|1,9199
|% -1,81
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|18,75
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,04
|Cumhuriyet
|2.841
|2.884
|-68,00
|Tam
|2.826
|2.900
|-67,66
|Yarım
|1.366
|1.403
|-32,72
|Çeyrek
|685
|701
|-16,37
|Gümüş.Ons
|29,39
|29,42
|2,51
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,51
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,67
Seans Raporu 15:59
- 16:13GOLTS Yüzde 9.78 oranında artışla 53.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 143 adet işlem
- 16:12GSDHO Yüzde 9.05 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 795, 090 adet işlem
- 16:11ATEKS Yüzde 4.71 oranında artışla 43.98 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 374 adet işlem
- 16:10DOKTA Yüzde 4.50 oranında artışla 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 675 adet işlem
- 16:09DZGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 520, 973 adet işlem