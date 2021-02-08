***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 08:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908045
BIST
11:181.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:187,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:188,5038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:18411,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 411,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YKGYO
|5,94
|10.413.155
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|13.056.040
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.092.308
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.208.283
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,82
|113.619.083
|% -7,67
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,80
|969.225.766
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|478.964.025
|% 0,50
|
|GARAN
|9,79
|420.060.102
|% 0,31
|
|ODAS
|4,24
|315.273.344
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,49
|279.089.179
|% 1,63
|
|DOHOL
|4,04
|478.964.025
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,49
|279.089.179
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,76
|216.797.252
|% 3,37
|
|ODAS
|4,24
|315.273.344
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,42
|99.112.221
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0576
|7,0632
|% 0,10
|
|Euro
|8,4965
|8,5038
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6572
|9,7056
|% -0,08
|
|Frank
|7,8084
|7,8554
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8762
|1,8856
|% 0,04
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|