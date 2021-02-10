***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 10:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908802
BIST
11:371.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:377,0540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0482
11:378,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:37419,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,78
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ERBOS
|66,55
|22.064.717
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|NIBAS
|28,50
|10.692.149
|% -5,44
|
|RODRG
|24,22
|8.325.802
|% -5,17
|
|TGSAS
|37,90
|25.499.003
|% -4,82
|
|KOZAL
|135,40
|560.609.802
|% -1,53
|
|GSDHO
|2,78
|473.186.022
|% 4,51
|
|KRDMD
|7,19
|446.443.585
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,61
|435.761.132
|% 0,38
|
|PETKM
|5,24
|389.585.112
|% -0,95
|
|GSDHO
|2,78
|473.186.022
|% 4,51
|
|EKGYO
|2,61
|435.761.132
|% 0,38
|
|PETKM
|5,24
|389.585.112
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,05
|66.723.565
|% -1,87
|
|KRDMD
|7,19
|446.443.585
|% 2,42
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0515
|7,0540
|% -0,21
|
|Euro
|8,5636
|8,5677
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7490
|9,7979
|% 0,14
|
|Frank
|7,9004
|7,9479
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8780
|1,8874
|% -0,04
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|9,73
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,17
|