***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 10:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909033
BIST
11:001.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:007,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:008,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:00417,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 417,98
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:00
|YESIL
|220,20
|14.030.083
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|33,32
|14.802.256
|% -7,03
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|KRTEK
|11,10
|6.013.427
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,60
|420.415.846
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,80
|272.968.300
|% -0,73
|
|PETKM
|5,17
|259.006.735
|% 0,98
|
|SASA
|31,06
|244.708.104
|% 3,67
|
|ESEN
|40,86
|235.449.674
|% 6,85
|
|EKGYO
|2,60
|420.415.846
|% -1,14
|
|PETKM
|5,17
|259.006.735
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,34
|177.819.198
|% 8,23
|
|DOHOL
|3,52
|136.333.920
|% 0,28
|
|ISFIN
|4,31
|152.181.189
|% 2,13
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0581
|7,0604
|% 0,04
|
|Euro
|8,5667
|8,5726
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7396
|9,7885
|% 0,12
|
|Frank
|7,8958
|7,9434
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8757
|1,8851
|% 0,01
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,24
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,38
|