***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 10:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912585
BIST
10:041.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 25,77
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.509
10:047,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:048,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:04415,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 415,47
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|EGPRO
|40,90
|2.667.416
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|EMKEL
|1,86
|32.239
|% -9,69
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DITAS
|15,60
|264.108
|% -6,47
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|ESEN
|35,28
|32.011.644
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|THYAO
|13,13
|20.983.289
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHLAS
|0,89
|6.244.824
|% -1,11
|
|ODAS
|4,07
|13.035.335
|% 1,75
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1941
|7,1977
|% 0,39
|
|Euro
|8,7668
|8,7772
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1573
|10,2082
|% 0,50
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,34
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|
Seans Raporu
10:04
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10:17XU030
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10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EMKEL, ECBYO, ISATR
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10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, MERIT
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR