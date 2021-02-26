***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 10:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913223
BIST
12:511.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:517,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:518,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:51416,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,83
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:49
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,40
|915.446.484
|% 0,94
|
|THYAO
|13,28
|889.045.561
|% -0,82
|
|GARAN
|8,91
|611.476.318
|% -1,87
|
|SASA
|41,22
|544.792.755
|% -1,15
|
|PETKM
|5,19
|507.073.306
|% -1,70
|
|TSKB
|1,70
|263.355.995
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|284.804.485
|% -2,16
|
|KARSN
|4,07
|413.770.966
|% -3,78
|
|PETKM
|5,19
|507.073.306
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,32
|123.501.085
|% -2,94
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3580
|7,3605
|% 0,11
|
|Euro
|8,9263
|8,9315
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2518
|% -0,66
|
|Frank
|8,0870
|8,1357
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9493
|1,9590
|% -0,28
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|