***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 12:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913874
BIST
13:511.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 32,73
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:517,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1522
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:518,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,1989
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:51408,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,13
|Açılış
|: 408,17
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ITTFH
|2,75
|33.636.430
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.163.084
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.591.837
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,11
|161.228.915
|% -3,75
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|694.706.088
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,20
|495.284.849
|% 3,01
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|212.119.778
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|IHLAS
|0,91
|67.670.442
|% 3,41
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2676
|7,2727
|% -2,05
|
|Euro
|8,7633
|8,7705
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,1253
|10,1761
|% -1,80
|
|Frank
|7,9315
|7,9793
|% -2,44
|
|Riyal
|1,9332
|1,9429
|% -2,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|