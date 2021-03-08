***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 11:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915799
BIST
11:071.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:077,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:078,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:07412,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,63
|Açılış
|: 412,92
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TRILC
|12,10
|39.289
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.005.272
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.377.916
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,04
|6.287.014
|% -5,60
|
|DAGHL
|15,46
|2.120.920
|% -4,57
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|131,70
|517.989.120
|% 2,17
|
|PETKM
|6,14
|374.514.382
|% 1,99
|
|GARAN
|9,23
|351.214.055
|% -0,22
|
|TUPRS
|108,70
|281.012.482
|% 1,87
|
|THYAO
|14,70
|275.662.037
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,44
|260.461.260
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|374.514.382
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,58
|63.533.483
|% 0,64
|
|GARAN
|9,23
|351.214.055
|% -0,22
|
|DOHOL
|3,46
|122.857.291
|% 1,17
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5546
|7,5588
|% 0,36
|
|Euro
|8,9868
|8,9963
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4322
|10,4845
|% 0,33
|
|Frank
|8,0771
|8,1257
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0082
|2,0183
|% 0,32
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|