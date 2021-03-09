***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 12:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916474
BIST
12:321.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.547
En Düşük
1.535
12:327,6489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1035
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6341
12:329,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0900
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0880
12:32418,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 418,10
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TRILC
|13,31
|111.498
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.520.760
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.034.155
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|25.956.900
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.252.989
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,59
|104.962.682
|% -8,20
|
|YESIL
|127,80
|50.636.990
|% -5,61
|
|KUTPO
|55,65
|76.019.019
|% -5,52
|
|BJKAS
|4,55
|213.071.828
|% -5,41
|
|THYAO
|15,08
|1.090.782.864
|% 2,94
|
|GARAN
|9,10
|903.671.644
|% 1,11
|
|PETKM
|6,21
|593.324.290
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,30
|514.814.295
|% 3,66
|
|SISE
|7,67
|423.006.674
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,40
|273.829.978
|% 1,27
|
|GARAN
|9,10
|903.671.644
|% 1,11
|
|PETKM
|6,21
|593.324.290
|% -0,32
|
|THYAO
|15,08
|1.090.782.864
|% 2,94
|
|SISE
|7,67
|423.006.674
|% 1,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6446
|7,6489
|% -1,34
|
|Euro
|9,0980
|9,1060
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,5812
|10,6343
|% -0,77
|
|Frank
|8,1468
|8,1959
|% -1,06
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% -1,23
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,67
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.784
|2.826
|6,00
|
|Tam
|2.771
|2.843
|8,53
|
|Yarım
|1.339
|1.375
|4,13
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|0,42
|