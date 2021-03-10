***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 10:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916772
BIST
11:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:597,5760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
11:599,0216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
11:59419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,07
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TRILC
|14,64
|343.733
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.859.861
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.193.375
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.901.249
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|26,14
|27.675.124
|% -6,71
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,88
|715.711.946
|% 3,88
|
|PETKM
|6,31
|558.653.119
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|524.765.933
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,52
|473.265.788
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,08
|331.805.270
|% 8,47
|
|PETKM
|6,31
|558.653.119
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|296.587.673
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,39
|169.610.930
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,52
|473.265.788
|% 1,90
|
|TSKB
|1,72
|102.420.462
|% 0,58
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5706
|7,5760
|% -0,41
|
|Euro
|9,0110
|9,0216
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,5432
|10,5961
|% -0,06
|
|Frank
|8,1582
|8,2073
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0221
|2,0322
|% -0,11
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-2,85
|
|Altın Gr.
|419
|420
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,36
|67,36
|-0,16
|
Seans Raporu
11:59
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-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 14 artarak (% 0.60 ) 1, 367
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, TRILC, OZRDN, VAKKO, EUYO, DIRIT, DITAS
-
12:10
YKGYO, EUYO, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10
EDIP, UMPAS, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10YKGYO
Yüzde 5.87 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 134, 297 adet işlem