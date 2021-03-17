***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 10:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918654
BIST
13:221.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,72
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:227,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:228,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:22418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,72
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:22
|EUHOL
|3,63
|19.687.902
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.339.084
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.464.446
|% 9,98
|
|LUKSK
|68,15
|17.079.088
|% 9,83
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,92
|28.517.142
|% -7,89
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,64
|8.055.588
|% -5,36
|
|SISE
|7,97
|910.731.519
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,70
|609.920.152
|% 5,20
|
|THYAO
|14,78
|601.843.708
|% 0,27
|
|GARAN
|8,93
|507.805.991
|% 0,79
|
|SASA
|44,20
|448.315.010
|% 0,91
|
|SISE
|7,97
|910.731.519
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,25
|246.083.133
|% 0,00
|
|KARSN
|4,48
|406.378.234
|% 4,92
|
|YKBNK
|2,72
|192.499.257
|% 0,37
|
|GSRAY
|4,29
|287.698.464
|% 3,62
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5001
|7,5020
|% 0,22
|
|Euro
|8,9395
|8,9438
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3938
|10,4459
|% 0,21
|
|Frank
|8,0712
|8,1199
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% 0,18
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|