***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 10:18
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da olu
10:131.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,71
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.543
10:137,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2948
10:138,7296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
10:13410,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,49
|Açılış
|: 410,24
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ARSAN
|10,13
|7.001.410
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|50.468.867
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,62
|119.793.310
|% 8,44
|
|CLEBI
|353,40
|62.218.645
|% 7,09
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|VAKKO
|14,73
|2.106.982
|% -7,01
|
|SUMAS
|62,50
|139.375
|% -5,30
|
|TTRAK
|234,60
|1.402.950
|% -4,98
|
|FROTO
|214,90
|121.241.883
|% 1,37
|
|VESTL
|31,62
|119.793.310
|% 8,44
|
|THYAO
|14,06
|98.530.093
|% 0,86
|
|ODAS
|3,84
|96.965.020
|% -4,48
|
|SISE
|7,86
|92.398.849
|% 0,38
|
|ODAS
|3,84
|96.965.020
|% -4,48
|
|SKBNK
|1,33
|22.704.228
|% -0,75
|
|GSRAY
|4,70
|64.897.892
|% 3,98
|
|GLYHO
|6,19
|80.758.181
|% -2,83
|
|SISE
|7,86
|92.398.849
|% 0,38
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3113
|7,3157
|% -0,09
|
|Euro
|8,7213
|8,7296
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1707
|10,2217
|% 0,03
|
|Frank
|7,8733
|7,9207
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% 0,08
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|6,54
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,04
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,49
|