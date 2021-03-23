***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 11:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919908
BIST
16:121.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,43
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:127,8941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1122
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:129,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1476
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:12438,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,80
|Açılış
|: 438,97
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:12
|YAPRK
|107,90
|7.495.312
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|729.467.646
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|124.613.038
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|346.100.469
|% -9,79
|
|GARAN
|7,33
|8.844.745.862
|% -8,15
|
|FROTO
|215,50
|1.867.097.680
|% 4,82
|
|EREGL
|15,59
|1.728.967.051
|% 5,98
|
|AKBNK
|4,95
|1.677.501.251
|% -7,13
|
|KOZAL
|115,40
|997.281.044
|% 5,10
|
|GARAN
|7,33
|8.844.745.862
|% -8,15
|
|AKBNK
|4,95
|1.677.501.251
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,27
|686.739.413
|% -5,02
|
|TSKB
|1,41
|355.297.944
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,87
|470.510.588
|% -1,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8876
|7,8941
|% 1,44
|
|Euro
|9,3676
|9,4067
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,8130
|10,8672
|% 0,74
|
|Frank
|8,4083
|8,4589
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% 1,26
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-3,79
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,18
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.956
|21,00
|
|Tam
|2.895
|2.970
|16,98
|
|Yarım
|1.399
|1.437
|8,22
|
|Çeyrek
|702
|718
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|61,86
|61,86
|-2,76
|