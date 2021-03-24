***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 10:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920111
BIST
13:281.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:287,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:289,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0253
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:28443,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,23
|Açılış
|: 443,09
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:28
|SAYAS
|20,90
|8.317.843
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.684.112
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.628.538
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.814.027
|% 9,99
|
|UFUK
|19,00
|119.310
|% -9,52
|
|LUKSK
|71,70
|4.649.114
|% -3,04
|
|GSRAY
|3,69
|334.306.805
|% -2,38
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|AGHOL
|23,92
|35.939.060
|% -1,16
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|SASA
|47,08
|807.558.090
|% 7,88
|
|PETKM
|5,61
|499.674.588
|% 4,47
|
|SISE
|7,20
|484.956.628
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,23
|280.776.996
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,91
|220.192.842
|% 3,24
|
|TSKB
|1,42
|151.347.919
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9425
|7,9507
|% 0,13
|
|Euro
|9,4160
|9,4361
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,8778
|10,9324
|% -0,09
|
|Frank
|8,4643
|8,5153
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,15
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|