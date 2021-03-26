***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 10:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920788
BIST
11:391.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,70
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:397,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:399,4224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:39443,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,47
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:37
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.134.697
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.687.463
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|262.931.292
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|36.660.439
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,86
|2.721.434
|% -4,57
|
|BSOKE
|3,66
|61.235.296
|% -4,44
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,08
|793.094.020
|% 1,29
|
|SISE
|7,42
|432.858.357
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,83
|331.489.646
|% 8,41
|
|VESTL
|36,68
|305.218.058
|% -1,13
|
|KRDMD
|6,60
|278.206.115
|% 2,17
|
|GARAN
|7,08
|793.094.020
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,23
|78.728.687
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|230.189.291
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,21
|132.655.063
|% 2,31
|
|SISE
|7,42
|432.858.357
|% 2,77
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9853
|7,9882
|% 0,61
|
|Euro
|9,4063
|9,4380
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,9721
|11,0271
|% 1,00
|
|Frank
|8,4524
|8,5033
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1240
|2,1346
|% 0,70
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,35
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.59 ) 1, 439
-
11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
-
11:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:47XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 063.00 milyon TL de
-
11:47GLRYH
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 250 adet işlem