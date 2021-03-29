***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 14:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921412
BIST
16:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:258,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:259,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0891
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:25453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1737
|8,1812
|% 1,25
|
|Euro
|9,6378
|9,6508
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2961
|11,3528
|% 1,67
|
|Frank
|8,6883
|8,7406
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 1,35
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:25
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