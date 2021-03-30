***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 11:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921713
BIST
13:081.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:088,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1557
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:089,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1612
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
13:08455,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,26
|Açılış
|: 455,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:08
|VANGD
|6,93
|9.802.564
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|77.352.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.667.359
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|SANEL
|5,08
|1.820.209
|% -8,96
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
|
|FROTO
|193,20
|736.175.400
|% 4,43
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|THYAO
|12,48
|478.034.071
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,75
|433.169.755
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|119.535.010
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,17
|162.307.880
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,06
|203.657.289
|% 2,34
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3506
|8,3552
|% 1,90
|
|Euro
|9,8138
|9,8289
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,4591
|11,5165
|% 1,95
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 1,66
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 1,96
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|43,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|-0,32
|