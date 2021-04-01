***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 14:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 31.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922573
BIST
14:501.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 29,03
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:508,1601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0798
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:509,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0477
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:50449,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,43
|Açılış
|: 449,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.942.066
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.561.819
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.603.467
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.022.555
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.922.024
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,95
|2.485.138.328
|% 3,89
|
|SASA
|46,52
|703.588.681
|% 3,10
|
|FROTO
|205,30
|701.356.147
|% 6,21
|
|BJKAS
|8,95
|606.938.428
|% 7,44
|
|KOZAL
|119,60
|591.719.223
|% 0,50
|
|GARAN
|6,95
|2.485.138.328
|% 3,89
|
|SKBNK
|1,22
|146.299.506
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.123.265
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|133.429.699
|% 2,22
|
|PETKM
|5,98
|465.098.093
|% 4,00
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1561
|8,1601
|% -0,97
|
|Euro
|9,6030
|9,6209
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,2151
|11,2713
|% -0,95
|
|Frank
|8,5884
|8,6401
|% -1,21
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% -0,95
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,62
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-1,19
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-0,58
|
|Çeyrek
|719
|735
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,23
|