***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 13:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928427
BIST
15:001.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:008,1131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:009,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0469
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:00455,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,15
|Açılış
|: 455,47
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TRGYO
|3,85
|271.154.801
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.087.601
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|SARKY
|16,24
|67.204.083
|% 8,12
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|150.647.005
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|496.590.830
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.521.628
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.627.782
|% -9,97
|
|GARAN
|7,29
|4.533.467.765
|% 4,29
|
|EREGL
|18,20
|1.121.077.285
|% 3,88
|
|SASA
|46,68
|1.017.473.970
|% 0,30
|
|KRDMD
|7,71
|1.012.860.376
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,19
|927.297.819
|% 1,86
|
|GARAN
|7,29
|4.533.467.765
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,19
|927.297.819
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|207.711.030
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|713.260.536
|% 1,62
|
|KRDMD
|7,71
|1.012.860.376
|% 4,19
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1096
|8,1131
|% 0,53
|
|Euro
|9,7205
|9,7295
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,1581
|11,2140
|% 0,73
|
|Frank
|8,7586
|8,8114
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% 0,63
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.063
|21,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|15,59
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|7,54
|
|Çeyrek
|727
|744
|3,78
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|