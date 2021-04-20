***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 14:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929624
BIST
14:441.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
14:448,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
14:449,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0579
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
14:44463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler14:42
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.748.307
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.121.670
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,24
|15.498.452
|% 8,56
|
|JANTS
|694,00
|38.604.001
|% 7,60
|
|SAMAT
|4,23
|17.254.691
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|28.123.889
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.187.924
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.053.710.694
|% 1,71
|
|EREGL
|18,09
|758.788.848
|% -0,39
|
|PETKM
|6,56
|651.677.792
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,85
|573.874.944
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,30
|490.934.146
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,85
|573.874.944
|% -0,54
|
|TSKB
|1,27
|189.604.385
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|1.053.710.694
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|273.032.920
|% 2,40
|
|PETKM
|6,56
|651.677.792
|% -0,76
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1141
|8,1161
|% 0,34
|
|Euro
|9,7893
|9,7944
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,3248
|11,3816
|% 0,44
|
|Frank
|8,8446
|8,8978
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1596
|2,1705
|% 0,47
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,06
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.103
|3,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|11,60
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|5,61
|
|Çeyrek
|739
|756
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,07
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|0,32
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56ULAS
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 141 adet işlem
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14:55LUKSK
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 251 adet işlem
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14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 48 kaybederek (% -0.12 ) 1, 191
-
14:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SUMAS, UMPAS, SAMAT, MERIT, FADE, VAKFN, TKURU, SANEL, SODSN, QNBFB
-
14:54
INVEO, JANTS, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında