***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 11:12
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,21.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930470
BIST
12:271.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:278,3017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1226
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:279,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1279
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:27477,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,32
|Açılış
|: 477,20
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:27
|FORMT
|1,17
|4.641.676
|% 17,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.253.406
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.343.512
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.093.283
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|49.459.705
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|870.826.258
|% 0,72
|
|EREGL
|17,97
|401.199.063
|% 0,73
|
|KOZAL
|107,00
|265.200.734
|% 1,81
|
|PETKM
|6,36
|255.892.944
|% -0,31
|
|KRDMD
|6,97
|240.953.034
|% 1,01
|
|GARAN
|7,01
|870.826.258
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,80
|178.379.214
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|168.642.971
|% 0,48
|
|TSKB
|1,20
|70.102.039
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|125.612.129
|% -1,02
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2956
|8,3017
|% 1,50
|
|Euro
|9,9849
|9,9945
|% 1,30
|
|Sterlin
|11,4953
|11,5529
|% 1,18
|
|Frank
|9,0148
|9,0692
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2059
|2,2170
|% 1,42
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,86
|
|Altın Gr.
|478
|478
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|45,00
|
|Tam
|3.141
|3.222
|49,74
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|24,06
|
|Çeyrek
|761
|779
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,05
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|-0,39
|