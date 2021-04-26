***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 14:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,22.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930875
BIST
15:421.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 22,18
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.368
En Düşük
1.344
15:428,2853
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0835
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
15:4210,0238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1158
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0148
15:42473,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,53
|Açılış
|: 473,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler15:40
|TRILC
|40,48
|43.904.039
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.822.656
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.474.906
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|88.167.125
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|82.707.221
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|GLYHO
|3,63
|51.038.499
|% -7,16
|
|EREGL
|18,97
|1.042.207.474
|% 5,45
|
|GWIND
|5,84
|795.335.372
|% 5,04
|
|THYAO
|11,65
|790.853.052
|% 3,37
|
|GARAN
|7,07
|744.873.487
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|676.808.874
|% 2,70
|
|GWIND
|5,84
|795.335.372
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,08
|271.543.060
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|676.808.874
|% 2,70
|
|GARAN
|7,07
|744.873.487
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|578.907.721
|% 1,58
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2839
|8,2922
|% -0,92
|
|Euro
|10,0156
|10,0224
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,4892
|11,5469
|% -0,80
|
|Frank
|9,0300
|9,0844
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2077
|2,2188
|% -0,77
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-7,06
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-24,00
|
|Tam
|3.103
|3.183
|-20,70
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|-10,01
|
|Çeyrek
|752
|770
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|-1,00
|