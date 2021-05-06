***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 10:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934855
BIST
11:111.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:118,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:1110,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:11479,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,08
|Açılış
|: 479,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TKURU
|269,50
|772.418
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,23
|67.819.721
|% 9,55
|
|KRDMB
|7,32
|33.672.054
|% 8,61
|
|KRDMD
|8,33
|1.689.326.866
|% 8,04
|
|KONTR
|74,70
|18.019.441
|% 7,56
|
|VAKFN
|17,26
|5.374.125
|% -9,96
|
|INTEM
|42,10
|1.816.092
|% -8,44
|
|CANTE
|4,30
|134.038.491
|% -7,92
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|DOBUR
|15,43
|563.378
|% -6,14
|
|KRDMD
|8,33
|1.689.326.866
|% 8,04
|
|THYAO
|12,86
|420.464.054
|% 2,06
|
|EREGL
|19,54
|405.989.627
|% 0,51
|
|GARAN
|7,29
|234.187.606
|% 0,55
|
|KOZAL
|118,30
|171.433.504
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,33
|1.689.326.866
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,08
|76.363.996
|% 0,00
|
|THYAO
|12,86
|420.464.054
|% 2,06
|
|GARAN
|7,29
|234.187.606
|% 0,55
|
|CANTE
|4,30
|134.038.491
|% -7,92
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3171
|8,3211
|% 0,09
|
|Euro
|10,0206
|10,0267
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,5417
|11,5996
|% 0,11
|
|Frank
|9,1040
|9,1588
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2136
|2,2247
|% 0,16
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,20
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,71
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|0,33
|