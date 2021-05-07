***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 09:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935121
BIST
11:071.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:078,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:0710,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0144
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
11:07485,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,70
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:05
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,15
|82.172.200
|% 8,76
|
|VAKFN
|15,54
|3.299.546
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|ITTFH
|1,97
|36.452.605
|% -5,29
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|129,80
|807.147.056
|% 5,96
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,23
|428.104.604
|% -0,60
|
|TUPRS
|93,75
|281.639.138
|% 2,24
|
|THYAO
|12,86
|242.357.339
|% -0,54
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,23
|428.104.604
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,09
|79.368.467
|% 0,48
|
|GARAN
|7,36
|175.616.231
|% -0,41
|
|TSKB
|1,25
|26.561.256
|% 0,81
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2835
|8,2887
|% 0,23
|
|Euro
|10,0102
|10,0156
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5152
|11,5729
|% 0,54
|
|Frank
|9,0998
|9,1546
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,34
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,30
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, PETKM, TRKCM
-
11:17XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 5, 660.00 milyon TL de
-
11:17FLAP
Yüzde 6.67 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 494 adet işlem
-
11:16BAGFS
Yüzde 4.33 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 302 adet işlem
-
11:15FLAP
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 919, 095 adet işlem