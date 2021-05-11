***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 09:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936113
BIST
10:311.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,05
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:318,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3110,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0687
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:31489,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CEMAS
|1,32
|105.538.511
|% 10,00
|
|INVEO
|142,50
|52.314.258
|% 7,95
|
|IHGZT
|1,68
|6.960.625
|% 7,01
|
|DOAS
|30,34
|72.231.435
|% 6,53
|
|TGSAS
|16,10
|7.740.978
|% 5,57
|
|VAKFN
|12,60
|4.025.309
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|ULUSE
|58,25
|325.402
|% -4,43
|
|IZFAS
|8,31
|661.817
|% -4,37
|
|KRDMD
|8,75
|304.465.242
|% 0,46
|
|GARAN
|7,73
|227.016.058
|% -1,28
|
|THYAO
|13,31
|213.116.312
|% -0,45
|
|PETKM
|6,61
|207.016.567
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,90
|183.291.249
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,32
|105.538.511
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,92
|82.870.503
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|74.493.422
|% -0,93
|
|KRDMD
|8,75
|304.465.242
|% 0,46
|
|PETKM
|6,61
|207.016.567
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3011
|8,3025
|% 0,37
|
|Euro
|10,1018
|10,1071
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6927
|11,7513
|% 0,39
|
|Frank
|9,1613
|9,2165
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,30
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,11
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|