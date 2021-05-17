***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 09:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936468
BIST
15:391.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:398,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1030
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:3910,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1171
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:39497,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,15
|Açılış
|: 497,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:39
|INVEO
|137,50
|71.864.470
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.781.528
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.786.934
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.388.858
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,86
|166.947.214
|% -8,28
|
|IHGZT
|1,50
|8.019.027
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,34
|318.184.915
|% -5,65
|
|EREGL
|19,71
|926.444.134
|% -1,40
|
|GARAN
|7,82
|765.415.982
|% 1,82
|
|THYAO
|13,45
|553.045.309
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,50
|491.679.535
|% 2,07
|
|PETKM
|6,34
|490.042.408
|% -1,09
|
|EKGYO
|1,90
|236.913.833
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,12
|222.069.058
|% 0,47
|
|GARAN
|7,82
|765.415.982
|% 1,82
|
|GSRAY
|3,34
|318.184.915
|% -5,65
|
|PETKM
|6,34
|490.042.408
|% -1,09
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3487
|8,3524
|% -1,22
|
|Euro
|10,1476
|10,1538
|% -1,14
|
|Sterlin
|11,7489
|11,8079
|% -1,14
|
|Frank
|9,2388
|9,2945
|% -1,11
|
|Riyal
|2,2229
|2,2341
|% -1,11
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,77
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|168,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,46
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,10
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,05
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,40
|