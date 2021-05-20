***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 10:23
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936906
BIST
13:071.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,21
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:078,3827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0710,2327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:07503,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,13
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.699.017
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.152.343
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.508.652
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,24
|49.721.982
|% -9,18
|
|IHGZT
|1,21
|12.146.607
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,03
|637.221.774
|% -0,62
|
|PETKM
|6,35
|493.602.583
|% 1,44
|
|THYAO
|13,39
|475.342.438
|% 0,30
|
|EREGL
|18,73
|412.842.991
|% -3,20
|
|KOZAL
|129,10
|403.148.866
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,95
|165.997.041
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|637.221.774
|% -0,62
|
|PETKM
|6,35
|493.602.583
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,14
|162.061.049
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,49
|384.654.276
|% -6,49
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3805
|8,3827
|% -0,35
|
|Euro
|10,2253
|10,2327
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8177
|11,8770
|% -0,17
|
|Frank
|9,2698
|9,3257
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% -0,21
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.394
|-14,00
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,77
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-1,31
|