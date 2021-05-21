***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 11:01
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937140
BIST
15:171.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:178,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1710,2241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:17506,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 506,66
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:15
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.886.997
|% 9,91
|
|FENER
|33,98
|454.681.650
|% 8,63
|
|BERA
|29,02
|56.006.198
|% 7,56
|
|HATEK
|20,90
|10.432.363
|% 7,46
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,16
|56.294.331
|% -6,43
|
|INVEO
|137,40
|74.277.235
|% -5,24
|
|SANFM
|14,82
|1.653.991
|% -5,06
|
|JANTS
|90,50
|579.275.493
|% 3,02
|
|KOZAL
|130,20
|325.167.060
|% 0,15
|
|CANTE
|7,17
|156.354.988
|% 3,02
|
|GWIND
|4,45
|128.995.862
|% 1,14
|
|PGSUS
|82,45
|124.152.668
|% 0,73
|
|GWIND
|4,45
|128.995.862
|% 1,14
|
|CANTE
|7,17
|156.354.988
|% 3,02
|
|IHLGM
|1,06
|15.068.370
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,58
|34.675.870
|% -1,53
|
|TURSG
|5,70
|69.049.317
|% 0,35
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3771
|8,3795
|% -0,01
|
|Euro
|10,2154
|10,2227
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8553
|11,9147
|% -0,01
|
|Frank
|9,2863
|9,3423
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2281
|2,2393
|% 0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,12
|
|Altın Gr.
|506
|507
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.325
|3.411
|1,70
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,82
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,00
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|1,09
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:29ULUUN
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 994 adet işlem
-
15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.78 ) 1, 531
-
15:27XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 590.00 milyon TL de
-
15:25DAGHL
Yüzde 6.17 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 495 adet işlem
-
15:24GSRAY
Yüzde 4.65 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 727, 068 adet işlem