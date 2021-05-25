***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 11:01
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24
.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937661
BIST
10:591.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
10:598,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4157
En Düşük
8,3771
10:5910,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,3202
En Düşük
10,2454
10:59509,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,80
|Açılış
|: 509,16
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TRILC
|47,18
|127.092.215
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|644.565
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|SAYAS
|29,90
|29.576.006
|% 6,79
|
|TUCLK
|9,03
|24.826.231
|% 6,49
|
|DERHL
|7,31
|6.860.447
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|3.538.645
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,32
|6.063.475
|% -6,15
|
|GARAN
|8,16
|507.563.403
|% 0,99
|
|EREGL
|19,01
|236.867.751
|% -1,14
|
|KARSN
|5,13
|231.879.426
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,03
|144.374.147
|% 0,00
|
|FENER
|34,22
|136.941.915
|% 2,27
|
|GARAN
|8,16
|507.563.403
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|103.523.994
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|231.879.426
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,04
|24.180.335
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|26.190.699
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4058
|8,4074
|% 0,22
|
|Euro
|10,2966
|10,3039
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,8951
|11,9548
|% 0,47
|
|Frank
|9,3668
|9,4232
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2350
|2,2463
|% 0,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,29
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,27
|