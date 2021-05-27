***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 11:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26
.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938358
BIST
14:471.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:478,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:4710,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:47513,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,97
|Açılış
|: 513,75
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler14:47
|YAYLA
|3,19
|24.298.842
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.244.972
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.975
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.195.715
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.694.167
|% -9,95
|
|DERHL
|5,97
|35.896.773
|% -9,27
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,74
|42.551.602
|% -6,60
|
|THYAO
|13,41
|1.063.157.690
|% 2,76
|
|GARAN
|8,10
|549.880.474
|% -0,37
|
|CANTE
|8,17
|447.140.976
|% -1,80
|
|TRILC
|48,42
|357.640.278
|% 0,67
|
|TUPRS
|98,75
|343.144.246
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,17
|317.596.814
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|210.249.129
|% -1,05
|
|THYAO
|13,41
|1.063.157.690
|% 2,76
|
|GARAN
|8,10
|549.880.474
|% -0,37
|
|GWIND
|4,27
|262.599.115
|% 4,40
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4380
|8,4406
|% -0,18
|
|Euro
|10,3142
|10,3188
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9313
|11,9912
|% 0,23
|
|Frank
|9,3627
|9,4191
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2443
|2,2556
|% -0,15
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,69
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.399
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.385
|3.470
|-17,53
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,48
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,71
|