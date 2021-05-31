***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 10:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28
.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938931
BIST
12:251.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:258,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0628
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2510,3686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0733
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:25520,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,82
|Açılış
|: 520,44
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:25
|YAYLA
|3,85
|38.349.191
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|44.001.077
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|11.052.571
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.681.002
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.531.058
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.021.448
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.411.692
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.361.768
|% -6,67
|
|THYAO
|13,27
|478.440.814
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,02
|390.464.807
|% 1,65
|
|EREGL
|19,46
|318.709.062
|% 1,30
|
|GARAN
|7,97
|259.735.306
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,94
|247.742.971
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|247.742.971
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|199.606.676
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,02
|390.464.807
|% 1,65
|
|KARSN
|4,45
|214.711.929
|% -4,71
|
|SKBNK
|1,11
|50.527.832
|% 0,91
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5010
|8,5019
|% -0,73
|
|Euro
|10,3650
|10,3686
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,9978
|12,0580
|% -0,98
|
|Frank
|9,3983
|9,4549
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,85
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.419
|3.505
|-16,25
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-7,86
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,45
|69,45
|0,73
|