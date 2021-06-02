***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 10:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.06
.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939511
BIST
11:221.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
11:228,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1085
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:2210,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1112
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:22526,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 6,13
|Açılış
|: 526,69
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|12,03
|15.990.324
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|24.440.523
|% 9,87
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|BEYAZ
|11,02
|9.964.004
|% 8,46
|
|ESEN
|34,24
|105.851.927
|% 8,08
|
|MRGYO
|1,26
|5.325.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|DOGUB
|5,01
|5.377.024
|% -6,70
|
|IZFAS
|6,84
|9.231.947
|% -6,68
|
|OYAYO
|8,40
|5.245.737
|% -5,30
|
|SASA
|34,96
|676.337.717
|% 3,13
|
|THYAO
|13,61
|508.269.385
|% 0,89
|
|GARAN
|8,00
|458.805.688
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|445.173.989
|% 1,77
|
|TUPRS
|99,70
|319.188.149
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,20
|250.746.977
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|445.173.989
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|458.805.688
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,96
|90.822.611
|% 1,55
|
|THYAO
|13,61
|508.269.385
|% 0,89
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6248
|8,6275
|% 1,27
|
|Euro
|10,5145
|10,5199
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1592
|12,2202
|% 1,17
|
|Frank
|9,5557
|9,6133
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% 1,27
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-2,39
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|