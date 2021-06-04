***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 09:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03..06
.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940017
BIST
11:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:108,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6964
11:1010,5517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5358
11:10524,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,21
|Açılış
|: 524,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,88
|7.639.540
|% 8,30
|
|FRIGO
|22,78
|17.060.959
|% 7,86
|
|MZHLD
|45,20
|1.376.956
|% 6,55
|
|IZFAS
|6,69
|6.352.798
|% 6,02
|
|TKURU
|219,30
|2.505.793
|% -7,08
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|CANTE
|7,55
|22.696.061
|% -5,51
|
|PKENT
|2.848,40
|2.317.051
|% -4,73
|
|RYSAS
|3,88
|10.595.373
|% -3,48
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|243.062.320
|% -0,57
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|PETKM
|6,37
|174.299.610
|% 0,79
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7024
|8,7040
|% 0,02
|
|Euro
|10,5444
|10,5517
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2782
|12,3397
|% 0,32
|
|Frank
|9,6009
|9,6587
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,25
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,12
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|0,23
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.27 ) 1, 526
-
11:22XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 299.00 milyon TL de
-
11:22BOBET
Yüzde 8.83 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 430, 668 adet işlem
-
11:21DOBUR
Yüzde 4.67 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 165 adet işlem
-
11:20PENGD
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 894, 791 adet işlem