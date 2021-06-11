***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 09:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941901
BIST
11:071.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:078,3270
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1009
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:0710,1478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1298
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:07506,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 506,75
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:07
|OYYAT
|22,54
|145.232.769
|% 9,95
|
|LUKSK
|54,80
|6.527.266
|% 9,91
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LINK
|34,74
|11.897.586
|% 7,16
|
|BMSCH
|5,89
|47.228.662
|% 6,51
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.646.291
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,44
|10.241.106
|% -8,45
|
|TKURU
|162,50
|2.377.900
|% -7,25
|
|ATATP
|29,76
|36.042.829
|% -5,88
|
|GARAN
|8,54
|480.088.754
|% 0,71
|
|THYAO
|14,51
|317.036.748
|% 0,55
|
|ASELS
|15,93
|298.494.206
|% 1,46
|
|FENER
|36,70
|281.066.861
|% 0,44
|
|TUPRS
|105,10
|255.604.116
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,16
|205.057.889
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|196.037.696
|% 0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|134.362.176
|% 0,62
|
|GARAN
|8,54
|480.088.754
|% 0,71
|
|BOBET
|5,04
|205.820.061
|% 3,49
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3233
|8,3270
|% -1,20
|
|Euro
|10,1390
|10,1478
|% -1,26
|
|Sterlin
|11,7115
|11,7702
|% -1,69
|
|Frank
|9,2329
|9,2885
|% -1,60
|
|Riyal
|2,2039
|2,2150
|% -1,63
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,14
|