***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 10:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942315
BIST
11:071.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
11:078,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0847
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:0710,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1262
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:07512,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,29
|Açılış
|: 512,50
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:07
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,10
|48.589.526
|% 8,72
|
|MRSHL
|272,00
|1.486.422
|% 7,94
|
|EUKYO
|6,90
|2.637.769
|% 7,31
|
|VAKKO
|14,71
|43.104.456
|% 6,98
|
|TKURU
|127,80
|1.249.665
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.364.469
|% -9,82
|
|ICBCT
|5,66
|2.256.020
|% -5,51
|
|OYYAT
|23,48
|69.787.749
|% -5,25
|
|EKGYO
|2,26
|460.248.956
|% 3,67
|
|THYAO
|14,72
|271.054.059
|% 0,68
|
|KOZAL
|124,10
|182.151.088
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,71
|177.405.215
|% 0,92
|
|GARAN
|8,34
|169.562.991
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,26
|460.248.956
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,24
|147.174.966
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,85
|159.129.389
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,22
|42.176.881
|% 0,83
|
|IHLAS
|0,63
|14.765.292
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5521
|8,5539
|% 1,00
|
|Euro
|10,3849
|10,3935
|% 1,23
|
|Sterlin
|12,0284
|12,0887
|% 0,99
|
|Frank
|9,4929
|9,5501
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2721
|2,2835
|% 0,91
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,37
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,02
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,23
|