***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 11:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.06.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943312
BIST
11:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
11:458,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:4510,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0687
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:45503,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,35
|Açılış
|: 503,02
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,52
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OZBAL
|10,12
|7.531.790
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.890.705
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.144.959
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,60
|6.105.464
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,23
|8.726.959
|% 8,46
|
|BERA
|15,24
|1.934.032
|% -9,98
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|UTPYA
|23,10
|53.269
|% -7,23
|
|THYAO
|14,62
|698.026.563
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,08
|276.505.114
|% 0,97
|
|KOZAL
|120,60
|193.951.899
|% 0,00
|
|ARDYZ
|57,15
|177.972.818
|% 0,44
|
|PETKM
|5,64
|158.798.644
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,08
|276.505.114
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|142.039.929
|% -0,47
|
|THYAO
|14,62
|698.026.563
|% 0,55
|
|TSKB
|1,29
|42.901.858
|% -1,53
|
|PETKM
|5,64
|158.798.644
|% -0,70
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7682
|8,7707
|% 0,38
|
|Euro
|10,4331
|10,4365
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1016
|12,1623
|% 0,61
|
|Frank
|9,4817
|9,5388
|% 0,54
|
|Riyal
|2,3317
|2,3434
|% 0,39
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|20,01
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,33
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|39,78
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|19,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,21
|