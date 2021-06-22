***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 10:06
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943497
BIST
11:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:208,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:2010,4350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:20500,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 500,48
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TKURU
|168,40
|5.104.443
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|68.640.826
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.697.338
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|1.914.872
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.040.640
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,27
|239.323.582
|% -6,36
|
|METUR
|6,06
|16.206.157
|% -5,16
|
|AVHOL
|5,76
|1.916.860
|% -4,48
|
|YAPRK
|27,84
|676.883
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|688.733.337
|% 1,51
|
|BOBET
|6,04
|257.599.242
|% -3,67
|
|BERA
|14,27
|239.323.582
|% -6,36
|
|KOZAL
|121,80
|205.611.679
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,13
|188.772.437
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|188.772.437
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|688.733.337
|% 1,51
|
|BOBET
|6,04
|257.599.242
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,15
|68.283.022
|% -0,46
|
|GARAN
|8,22
|171.489.180
|% 0,37
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7604
|8,7623
|% -0,09
|
|Euro
|10,4299
|10,4350
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1236
|12,1844
|% -0,49
|
|Frank
|9,4904
|9,5476
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3301
|2,3418
|% -0,06
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|