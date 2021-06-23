***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 09:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943688
BIST
09:551.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.415
En Düşük
1.415
09:558,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
09:5510,2783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0558
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
09:55493,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,57
|Açılış
|: 493,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|5,98
|1.890.768
|% 38,80
|
|LUKSK
|49,62
|3.086.594
|% 3,26
|
|FENER
|39,06
|518.106.580
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,72
|6.496.761
|% 0,00
|
|GUBRF
|53,95
|167.057.393
|% 0,00
|
|ANELE
|2,84
|11.162.996
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,86
|13.111.542
|% 0,00
|
|BURCE
|18,40
|1.519.296
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|21.498.296
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 0,00
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6030
|8,6053
|% -0,52
|
|Euro
|10,2662
|10,2749
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9840
|12,0441
|% -0,38
|
|Frank
|9,3397
|9,3960
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2893
|2,3008
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,88
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,61
|