***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 10:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943917
BIST
10:261.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.409
En Düşük
1.405
10:268,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
10:2610,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0607
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3711
En Düşük
10,3104
10:26494,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VKFYO
|8,06
|13.107.946
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.524.463
|% 9,93
|
|VAKFN
|12,64
|50.039.099
|% 8,78
|
|CEOEM
|16,24
|39.733.827
|% 8,41
|
|OZBAL
|13,21
|31.649.398
|% 7,92
|
|KRGYO
|5,70
|2.417.560
|% -3,72
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|BAYRK
|10,08
|1.776.673
|% -2,98
|
|TSGYO
|3,28
|3.000.027
|% -2,96
|
|THYAO
|14,57
|182.147.150
|% 0,07
|
|GARAN
|8,33
|173.083.840
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,14
|164.325.889
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|101.610.596
|% 1,83
|
|KOZAL
|122,40
|65.194.192
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,14
|164.325.889
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|101.610.596
|% 1,83
|
|GARAN
|8,33
|173.083.840
|% 0,73
|
|TSKB
|1,34
|21.550.921
|% 0,75
|
|THYAO
|14,57
|182.147.150
|% 0,07
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6662
|8,6685
|% 0,33
|
|Euro
|10,3618
|10,3711
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,0467
|12,1071
|% 0,15
|
|Frank
|9,3856
|9,4421
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% 0,16
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,25
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,28
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 11 artarak (% 0.60 ) 1, 521
-
10:36XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 1, 599.00 milyon TL de
-
10:36TUCLK
Yüzde 5.38 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 761 adet işlem
-
10:35AYCES
Yüzde 4.89 oranında artışla 71.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680 adet işlem
-
10:33OZBAL
Yüzde 6.21 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 949, 434 adet işlem