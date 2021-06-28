***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 11:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944414
BIST
11:321.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:328,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:3210,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:32500,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,64
|Açılış
|: 500,18
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:31
|TKURU
|246,40
|5.287.331
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.085.865
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,20
|135.588.621
|% 9,28
|
|DAGHL
|16,02
|15.598.140
|% 8,32
|
|CEOEM
|10,94
|14.064.517
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.246.050
|% -9,91
|
|METUR
|6,22
|34.706.746
|% -8,26
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,86
|2.484.627
|% -7,21
|
|GARAN
|8,25
|416.280.653
|% 0,61
|
|THYAO
|14,14
|350.844.573
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,02
|287.850.705
|% -1,46
|
|SASA
|30,04
|275.806.856
|% 2,46
|
|KRDMD
|6,78
|194.281.996
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,02
|287.850.705
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,21
|141.990.275
|% 0,00
|
|THYAO
|14,14
|350.844.573
|% -0,98
|
|HALKB
|5,15
|106.502.140
|% 1,38
|
|TSKB
|1,30
|26.280.280
|% -0,76
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7393
|8,7425
|% -0,25
|
|Euro
|10,4359
|10,4414
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1401
|12,2010
|% 0,06
|
|Frank
|9,4947
|9,5519
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3286
|2,3403
|% -0,06
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,32
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,20
|
Seans Raporu
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