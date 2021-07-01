***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 16:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Osman Nezihi Alptürk ve Sayın Piraye Erdem yönetim kurulu üyeliğinden 01.07.2021 tarihi itibari ile istifa etmişlerdir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945462
BIST
16:331.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:338,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:3310,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:33497,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,16
|Açılış
|: 497,33
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:33
|PEKGY
|1,10
|70.705.797
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.215.407
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.563.269
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.476.825
|% 9,99
|
|INVEO
|130,30
|7.309.179
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.586.413
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.894
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|6.198.844
|% -8,84
|
|THYAO
|13,62
|917.686.698
|% 1,87
|
|GARAN
|8,39
|756.780.601
|% 1,08
|
|SASA
|27,24
|366.136.335
|% 0,22
|
|KOZAL
|117,10
|322.309.432
|% 0,00
|
|ERBOS
|128,20
|303.789.401
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,89
|247.646.613
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|240.831.658
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|756.780.601
|% 1,08
|
|THYAO
|13,62
|917.686.698
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|70.705.797
|% 10,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6866
|8,6886
|% -0,12
|
|Euro
|10,3296
|10,3328
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9589
|12,0189
|% -0,32
|
|Frank
|9,3589
|9,4153
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% -0,14
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,25
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|32,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|794
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,49
|76,49
|1,88
|