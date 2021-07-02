***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 14:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Osman Nezihi Alptürk ve Sayın Piraye Erdem yönetim kurulu üyeliğinden 01.07.2021 tarihi itibari ile istifa etmişlerdir. Boşalan üyeliğe, bağımsız üyeliğe uygunlukları saptanan ve bağımsızlık beyanları alınan, Kadir Erhan Tunçay ve Sadık Tıltak 02.07.2021 tarihli ve 2021-09 sayılı yönetim kurulu kararıyla atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945696
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BIST En Aktif Hisseler15:27
|EUKYO
|6,60
|4.878.983
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|VAKFN
|10,70
|19.200.451
|% 9,97
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|YAPRK
|36,46
|6.789.498
|% 9,95
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|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
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|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
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|METUR
|5,40
|58.375.816
|% -10,00
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|KUTPO
|46,68
|58.087.018
|% -9,97
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|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
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|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
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|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
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|THYAO
|13,76
|957.335.335
|% 0,07
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|KCHOL
|19,20
|562.811.317
|% 3,62
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|ARCLK
|31,66
|559.622.328
|% 6,10
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|KOZAL
|115,10
|388.043.411
|% -2,87
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|GARAN
|8,38
|298.535.760
|% -0,83
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|PEKGY
|1,18
|102.005.225
|% 7,27
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|EKGYO
|1,89
|167.926.466
|% 0,00
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|YKBNK
|2,18
|154.300.026
|% -0,46
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|THYAO
|13,76
|957.335.335
|% 0,07
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|KARSN
|3,71
|134.071.455
|% 1,37
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|15:27
|Alış
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|Dolar
|8,6842
|8,6867
|% 0,42
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|Euro
|10,2836
|10,2935
|% 0,02
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|Sterlin
|11,9189
|11,9787
|% 0,43
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|Frank
|9,3552
|9,4115
|% 0,51
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|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% 0,53
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.784
|1.784
|6,94
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|Altın Gr.
|499
|499
|4,72
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|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|17,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|21,12
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,22
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|Çeyrek
|796
|814
|5,10
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|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,13
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|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
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|B. Petrol
|75,34
|75,34
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