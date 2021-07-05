***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 11:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.07.2
021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946094
BIST
11:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
11:338,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
11:3310,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
11:33501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,33
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BRYAT
|322,30
|28.178.053
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.538.357
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.320.632
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|20.838.138
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.226.542
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.876.308
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,01
|26.553.881
|% -7,22
|
|NUGYO
|12,80
|1.763.604
|% -3,83
|
|KGYO
|5,98
|1.106.461
|% -3,08
|
|THYAO
|14,02
|516.758.221
|% 2,04
|
|GARAN
|8,48
|337.120.747
|% 0,95
|
|SASA
|29,32
|224.272.470
|% 2,45
|
|ARCLK
|32,78
|193.875.190
|% 1,24
|
|MEDTR
|32,30
|161.202.110
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,20
|94.575.540
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,25
|49.571.122
|% 3,31
|
|GARAN
|8,48
|337.120.747
|% 0,95
|
|THYAO
|14,02
|516.758.221
|% 2,04
|
|IZMDC
|2,57
|56.260.007
|% 3,63
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6836
|8,6872
|% 0,09
|
|Euro
|10,3110
|10,3167
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0088
|12,0690
|% 0,33
|
|Frank
|9,3959
|9,4525
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,22
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|0,03
|
Seans Raporu
11:33
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-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 36 artarak (% 0.56 ) 1, 493
-
11:43XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 3, 716.00 milyon TL de
-
11:43AVHOL
Yüzde 7.12 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 352 adet işlem
-
11:41KRVGD
Yüzde 5.56 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 523 adet işlem
-
11:40SELGD
Yüzde 6.80 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 188 adet işlem