***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 09:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.07.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950520
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
0
En Düşük
0
18:008,6284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
18:0010,2443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
18:00502,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 502,45
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6235
|8,6262
|% -0,10
|
|Euro
|10,2328
|10,2404
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9406
|12,0005
|% -0,11
|
|Frank
|9,3872
|9,4438
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2925
|2,3040
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,31
|